Asti, partono i corsi di Lingua dei Segni Italiana

L’Istituto dei Sordi di Torino, in collaborazione con il Comune di Asti, organizza la seconda edizione 2020/2021 dei Corsi di Lingua dei Segni Italiana, arricchendo la proposta formativa con nuovi corsi.

La LIS è una lingua e come tale è fonte inesauribile di cultura, capace di rafforzare i processi di percezione e memoria visiva. Non una lingua basata sulla mimica, ma su segni codificati che permettono di avere una comunicazione efficace e fluente tra le persone sorde.

FORMAZIONE.

Dal 1996, l’Istituto organizza corsi LIS tenuti da insegnanti sordi madrelingua aperti a tutti coloro che sono interessati a conoscere la cultura sorda. Allo stesso tempo, è fonte di formazione per tutti gli insegnanti, educatori e operatori socio-sanitari che intendono aumentare e specializzare competenze in ambito lavorativo arricchendo la propria proposta educativa.

LAVORO.

Grazie agli attestati riconosciuti e rilasciati alla fine di ogni corso, si ha la possibilità di entrare nel mondo del lavoro in ambito educativo, arricchendo e specializzando le proprie competenze spendibili all’interno del terzo settore, sia in enti pubblici che privati.

Oltre ai corsi LIS della durata di 60 ore, che verranno svolti a cadenza settimanale presso locali del comune del “Tappeto Volante” di via Aliberti, rispettando tutte le norme vigenti anti-covid e in piena sicurezza fornendo tutti i DPI richiesti, per l’anno 2020/2021 partirà il CORSO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE, una proposta più completa in quanto l’assistente alla comunicazione è una figura professionale prevista per il supporto delle persone sorde in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il corso prevede 120 ore di lezioni teoriche con materiale inerenti a tutti gli ambiti della sordità e 80 ore di osservazione e attività pratiche della durata di un anno. Il corso, per come è strutturato, può essere frequentato anche da lavoratori. Alla fine del corso viene rilasciato attestato. Il corso è accreditato al MIUR (come anche i corsi LIS).

L’Istituto dei Sordi di Torino è soggetto accreditato a livello Nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la formazione del personale della scuola con Decreto Ministeriale del 18/10/2017 e nuova direttiva di accreditamento 170/2016.

Per informazioni sulla durata dei corsi, costi, calendari delle lezioni corsi LIS e Assistente alla Comunicazione contattare Giuseppe Boano all’indirizzo mail: housinq@istitutosorditorino.orq