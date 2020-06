Asti, parte “E…state con noi”, il progetto per l’inserimento dei bambini disabili nei centri estivi

Dal 15 giugno verrà proposto il progetto “E….state con noi”, che consente azioni che favoriscono l’inserimento di minori diversamente abili o minori multiproblematici nei centri estivi organizzati dai soggetti privati del territorio, strutturati ai sensi della vigente normativa.

Le famiglie dei minori con disabilità grave o gravissima e per i disabili sensoriali per i quali era prevista l’assistenza nel corso dell’anno scolastico verranno contattate dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti (0141 -399438 – 399401).

Considerate le possibili problematiche di gestione delle attività in questo periodo emergenziale, soprattutto con bambini/ragazzi con disabilità, le ore di assistenza che verranno assegnate ai bambini e ragazzi con disabilità grave o gravissima qualora non fruite presso un centro estivo, potranno essere utilizzate dal minore nella modalità “a distanza” o “a domicilio” in cui possono rientrare l’uscita al parco, l’uscita per andare in altri contesti esterni che permettano di fare comunque nuove esperienze.

Il modulo di richiesta può essere scaricato QUI

Il sindaco Maurizio Rasero e l’sssessora all’Istruzione Elisa Pietragalla hanno ritenuto di assegnare un significativo numero di ore di assistenza nel periodo estivo, utilizzando le ore attribuite nel corso dell’anno scolastico 2019/20 e non fruite appieno a causa dell’emergenza coronavirus, in un ottica di sostegno alle famiglie e di inclusione dei minori con diversa abilità.