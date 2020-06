Asti, nuovi modelli e procedure per occupazione suolo pubblico a sostegno delle imprese

Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente contemperare le diverse esigenze di ripresa economica, il Comune di Asti ha definito nuovi modelli e procedure per l’occupazione di suolo pubblico dal dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Sono contemplate 3 casistiche:

AMPLIAMENTO DEL DEHORS ESISTENTE PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che volessero ampliare lo spazio del proprio dehors e fossero già titolari di una precedente autorizzazione temporanea devono:

1) presentare istanza di rinnovo del dehors di cui all’autorizzazione relativa all’anno precedente utilizzando il solito modello sp03.

2) successivamente, per comunicare l’ampliamento dell’occupazione già in uso (con tavolini, sedie e ombrelloni purchè funzionali all’attività) dovranno presentare il nuovo modello 3452 allegato A e Allegato B – Comunicazione di nuova installazione temporanea o di ampliamento temporaneo dehors presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

NUOVA INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI DEHORS PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (coloro che non avevano mai avuto un dehors prima dell’emergenza Covid)

Chi avesse necessità di una nuova installazione temporanea (con tavolini, sedie e ombrelloni purchè funzionali all’attività), per facilitare lo svolgimento della propria attività in sicurezza, dovrà solamente consegnare il modello 3452 allegato A e allegato B

– Comunicazione di nuova installazione temporanea o di ampliamento temporaneo dehors esistente presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

I modelli sono da trasmettere all’attenzione del Servizio Gestione del territorio Ufficio dehors al seguente indirizzo Pec del Comune di Asti: protocollo@comuneasti@pec.it .

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCENTI NON TITOLARI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (es. artigiani quali gelaterie, pizza da asporto ecc, commercianti a vario titolo, ecc.)

I titolari di esercizi che non esercitano come attività la somministrazione di alimenti e/o bevande, dovranno utilizzare il modello Autorizzazione occupazione suolo pubblico senza somministrazione.

Il modello è da trasmettere all’attenzione del Servizio Manomissione e Occupazione Suolo Pubblico al seguente indirizzo Pec del Comune di Asti: protocollo@comuneasti@pec.it.

Si precisa che gli esercizi senza somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al pagamento della TOSAP, diversamente da quegli esercizi di somministrazione di alimenti, bevande i sono esentati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento dello stesso tributo TOSAP.