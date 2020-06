Asti, lutto nel Comune e nel mondo della scuola: è mancato Roberto Genta

E’ morto all’età di 65 anni Roberto Genta, dipendente dell’ufficio istruzione del Comune di Asti, malato da tempo.

Impegnato nella scuola, nell’ambiente e nella società civile, per alcuni anni Genta si è occupato della comunicazione dell’ente comunale mantenendo rapporti con i giornalisti e le testate locali.

Molti i messaggi di cordoglio che colleghi ed esponenti politici stanno lasciando sulle loro pagine Facebook.

Un ricordo particolare è quello che proviene dal mondo della scuola e da un gruppo di insegnanti di diverse scuole di Asti che gli hanno scritto una lettera “che speriamo lui possa sentire e leggere ….e così possa sorridere come faceva sempre quando veniva in classe a lavorare coi bambini o quando lo incontravamo alle Feste sul Tanaro o ad Agricola o…….sul Pedibus…..”

Caro Roberto,

parlando di te ci vengono semplicemente in mente la tua vitalità e allegria quando stavi in mezzo ai bambini….la tua grande passione per l’ambiente, la Casa Comune e la Bellezza in ogni sua forma.

I tuoi grandi ideali e la tua progettualità erano volti sempre verso i più deboli, gli ultimi. Il tuo sogno? Combattere la povertà educativa….E lo condividevi con noi, nelle riunioni in Comune, nelle discussioni, nell’organizzare sempre nuove iniziative.

Grazie a te abbiamo realizzato il Piedibus, sono stati riqualificati i giardini e i cortili delle scuole, angoli di quartieri degradati….perché la Bellezza fosse visibile a tutti gli abitanti della città. E che dire del parco del lungo Borbore? Grazie Roberto! Grazie per aver condiviso con noi i tuoi ideali e le tue passioni e per averci reso “antenne” e captare i segnali che tu, con il tuo staff, lanciavi negli incontri di progettazione!….

Continueremo a portare avanti i tuoi e i nostri progetti…e tu ci dirigerai sempre con il sorriso da lassù…e quando siamo troppo chiacchierone …guardaci con la compassione che solo tu sai usare!!

Ciao Roberto ,un abbraccio forte dai “Focus”

Gli insegnanti dell’IC 2 Forastiere Lorella Stancampiano Sonia, Felago Giovanni, Rivella Annamaria, Bonfante Daniela

della Savio Cornero Rosalba Angiolina Muller

della Oberdan Tiziana Bertolina

della Gramsci Ziliotto Agnese

della Pascoli Chiara Ponzo

della Bottego Simona Orecchia

…e tanti altri maestri e maestre che ti avranno per sempre nel cuore

La redazione di Atnews.it si stringe alla famiglia porgendo le più sentite condoglianze.