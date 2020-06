Asti, la Cooperativa della Rava e della Fava festeggia il decimo compleanno della Bottega Altromercato

Un altro fine settimana importante per la Cooperativa della Rava e della Fava, dopo quello appena trascorso che ha visto il grande successo dell’edizione online di Asti BenEssere.

Questa volta si tratta di un traguardo siginificativo, infatti la Cooperativa Della Rava e Della Fava festeggerà sabato prossimo, il decimo compleanno della Bottega a marchio Altromercato di via Cavour 83 in Asti: 27 giugno 2010 – 27 giugno 2020

“Pionieri a fine anni ’80 del secolo scorso della costituzione della primo Consorzio di Commercio Equo e Solidale Italiano – oggi Altromercato Impresa Sociale – nel 2010 la nostra cooperativa decide l’apertura di una Bottega specializzata nella vendita di prodotti fair trade. Questi dieci anni sono stati vissuti intensamente: oltre alla vendita la bottega ha organizzato incontri, feste, campagne su temi legati all’economia sociale e solidale” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

Ma sicuramente Altromercato e le oltre 225 botteghe collegate e radicate su tutto il territorio nazionale sono specializzati nella creazione in questi trent’anni di storia di filiere eque e dirette. Una rete di filiere sociali e solidali che raggruppano 155 organizzazioni di 45 paesi nel Sud e nel Nord del pianeta che coinvolgono migliaia di contadini ed artigiani che hanno difficoltà di accesso al mercato. La Bottega è la vetrina privilegiata di queste filiere.

Il concetto di filiera è più profondo di tracciabilità e trasparenza: non significa solo dichiarare i passaggi di produzione, significa conoscerli direttamente e implica un maggiore grado di responsabilità.

I responsabili della Rava Fava concludono invitando tutti: “Sabato 27 giugno la Festa di Compleanno sarà la festa delle filiere costruite in questi anni che sono il frutto di intense relazioni costanti e continuative. Andremo a festeggiare i nostri produttori ed i nostri consumATTORI che in questi anni ci hanno sostenuto con forza.

Vuole essere una giornata aperta a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino ed approfondire prodotti e produttori da filiere virtuose:

LIBERA TERRA ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE CONTRO LE MAFIE;

LA FILIERA DEL TESSILE ;

TOMATO REVOLUTION – LA FILIERA DEL POMODORO CAPORALATO FREE ;

SOLIDALE ITALIANO – COOPERATIVE ITALIANE SOCIALI CHE CREANO LAVORO

SOLIDALE LOCALE – COOPERATIVE SOCIALI DEL NOSTRO TERRITORIO CHE VALORIZZANO LE PRODUZIONI TIPICHE ;

LA FILIERA PALESTINESE DELLA MANDORLA E DEL DATTERO;

LA VIA DEL TE ;

LA FILIERA DEL CAFFE’ ;

LA FILIERA DEL CACAO;

LA FILIERA DELLO ZUCCHERO DI CANNA ;

LA FILIERA DEI PICCOLI FRUTTI BOSNIACA

LA FILIERA DEGLI INFUSI DI FRUTTA ED ERBE OFFICINALI;

IL PROGETTO AMAZON FOREST – PRESERVARE LAVORO RISPETTANDO LA FORESTA

NATYR E LA COSMESI BIO VEGETALE

HOME ALTROMERCATO E LA FILIERA DI ARTIGIANATO PER LA CASA.”

Compleanno Bottega Altromercato 2020