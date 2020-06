Asti, interventi dei Vigili del Fuoco per tegole pericolanti e un principio d’incendio

Mattinata movimentata per i Vigili del fuoco di Asti.

Delle tegole pericolanti sulla via hanno richiesto l’intervento anche dell’autoscala in via Nogaro per mettere in sicurezza la struttura.

Successivamente intorno alle 13:30 la squadra ha spento un principio d’incendio sul balcone di un’abitazione in via Visconti. Con una scala gli operatori hanno raggiunto il terrazzo al primo piano e hanno prontamente spento il focolaio. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti.