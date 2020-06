Intervento dei Vigili del Fuoco in questo momento (ore 19.30) per spegnere un principio di incendio ad Asti nella zona commerciale tra Via Cuneo e Via Bra.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in corso di accertamento, in un cassone che si trova dietro al capannone di Happy Casa, dove si sono alzate colonne di fumo visibili anche da Corso Savona.

Gli uomini del comando provinciale, intervenuti con due mezzi, sono al lavoro per sedare il focolaio che ha dato origine alle fiamme.