Asti, inaugurata l’edizione online di Asti BenEssere: il programma completo

Con la diretta facebook trasmessa sulla pagina https://www.facebook.com/astibenessere/ è stata inaugurata ufficialmente l’edizione 2020 di Asti BenEssere, l’iniziativa organizzata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che quest’anno si svolgerà esclusivamente online.

Di seguito il programma degli eventi di oggi, venerdì 19 giugno, in calce il programma completo dell’evento.

VENERDÍ 19 GIUGNO –

15.30 Tai Chi – Marinella Conti di Airone-Bio Centro Olistico |ZOOM|

15.30 Kemò-vad: la danza del vento degli antichi druidi europei – Scuola di Kemò-vad “SOLE NERO” |FACEBOOK|

16.00 Yoga bimbi – Manuela Travasino operatrice certificata |ZOOM|

16.00 Introduzione allo sviluppo del linguaggio Dottoressa Giovanna Rossetti di SegnInCanto™ |FACEBOOK|

16.30 Mindfullness – Anna Maria Baldi di Airone-Bio Centro Olistico |ZOOM|

16.30 Laboratorio “Piccola pasticceria per grandi bambini” – Manzi Pasticceria Biologica |FACEBOOK|

17.00 Biodanza – Susanna Ponzone di Airone-Bio Centro Olistico |ZOOM|

17.00 La lettura nella prima infanzia – Nati Per Leggere, Luisa Corino |FACEBOOK|

17.30 Spazio ai nostri media partner |FACEBOOK|

Per partecipare agli eventi su ZOOM, bisogna inviare una mail a altromercato@ravafava.it

Ci è già in possesso delle credenziali per accedere a Zoom di AstiBenessere, è già abilitato a partecipare

Programma completo Asti BenEssere 2020