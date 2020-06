Asti, il Cinema Lumiere riapre con una doppia proiezione: “Sonic” e “Dopo il Matrimonio”

E’ arrivato il momento per ricominciare: il Cinema Lumiere riapre i battenti.

Si ricomincia Venerdì 26 GIUGNO con due spettacoli. “Vogliamo in questo tempo offrire anche uno spettacolo per famiglie perché molti bambini hanno bisogno di cinema ed anche i genitori e nonni vogliono trovare nel cinema un diversivo alle giornate” dichiarano i gestori del cinema.

Ecco il programma della settimana

VENERDÌ 26 GIUGNO

ore 17,30: SONIC (film di animazione, azione ed avventura)

ore 21,15: DOPO IL MATRIMONIO (film drammatico con Julianne Moore e Michelle Williams)

SABATO 27 GIUGNO

ore 19,00: SONIC

ore 21,30: DOPO IL MATRIMONIO

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 19,00: SONIC

ore 21,30: DOPO IL MATRIMONIO

LUNEDÌ 29 GIUGNO

ore 21,15: SONIC

MARTEDÌ 30 GIUGNO

ORE 21,15: DOPO IL MATRIMONIO

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

ore 17,30: SONIC

ore 21,15: DOPO IL MATRIMONIO

Dalla prossima settimana entrano il programmazione: IL RICHIAMO DELLA FORESTA e UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

La sala è stata ridimensionata, secondo le norme del distanziamento (100 posti su 302). Possono sedersi vicini i membri della stessa famiglia, i conviventi e chi non è soggetto alle norme del distanziamento.

Le mascherine vanno indossate all’entrata e all’uscita e in eventuali spostamenti in sala. Quando si è al proprio posto la mascherina può essere rimossa. All’ingresso della sala si troverà il Gel per disinfettare le mani e le altre norme da tenersi presenti.

“Sappiamo che non sarà facile ricominciare, ma noi “ci crediamo” e per questo saremo qui ad attendervi nella nostra sala” commentano i gestori del Lumiere.

Per informazioni: pagina FB (Lumière) – www.cinemalumiereasti.Jimdo.com – telefono della sala (con segreteria telefonica) – telefono responsabile: 3335931921.