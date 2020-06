Asti, i feschi eventi di luglio della cooperativa Rava e Fava

Partenza d’estate ricchissima di freschi eventi in casa Rava e Fava.

Dal 2 fino al 19 luglio alla Bottega di via Cavour 83 focus su tutta la gamma di bevande a marchio Altromercato: Guaranito, Gingerito, tea break al tè verde e frutta esotica, i succhi di piccoli frutti, le tre birre agricole e la Molecola 100% italiana. Acquistando 2 bevande Altromercato 15% di sconto; con 6 bevande 20% di sconto.

Sabato 4 nel punto vendita NaturaSì di piazza Torino 14 giornata dedicata alle bevande vegetali di Isolabio e sabato 11 ritornano gli infusi di erbe officinali di Biolilium, azienda situata nelle colline del Monferrato, ad Acqui Terme, ch realizza prodotti biologici, seguendo una filiera controllata e certificata.

In Bottega (via Cavour 83) dal 9 al 26 luglio Benessere d’Estate con promozione dedicata alla linea rosa di Damasco a marchio Natyr e dal 11 al 18 presentazione diAmazonforest, il Guaranà brasiliano, integratore in pastiglie, bevanda e sciroppo.

Infine continua la proposta dei sandali artigianali dalla Palestina e si stanno avviando le prime collaborazioni con i centri estivi all’insegna delle merende bio-eque e solidali.

Anche l’associazione partner Luna di Mamme di via Radicati 2 in Asti prosegue per tutto luglio l’attività per le famiglie.