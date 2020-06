Asti, gli studenti di Artom e Castigliano presentano i progetti finalisti di “Employability Framework”

Si svolgerà in modo virtuale l’incontro conclusivo del Progetto Employability Framework, iniziativa che aveva come obiettivo principale di far sviluppare agli studenti la capacità di essere imprenditori di se stessi. Saranno i ragazzi stessi a presentare il frutto del loro lavoro in occasione dell’ultimo giorno di scuola, nella mattinata di domani, mercoledì 10 giugno, nell’ottica della condivisione di meccanismi di crescita virtuosa per i giovani e per il sistema imprenditoriale nella Provincia di Asti.

“Nonostante le difficoltà impreviste, siamo giunti al termine di questo anno scolastico. – spiega il Dirigente Franco Calcagno – L’ultimo giorno di lezione, anche se virtuale, avremo il piacere di presentare i cinque progetti selezionati all’interno del Progetto “Employability Framework”. Scuole, Studenti, Lavoro e Innovazione: un nuovo modello per il territorio di Asti, sviluppato con l’Incubatore d’ Imprese dell’Università di Torino e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.”

A causa dell’emergenza Covid il percorso ha visto coinvolte esclusivamente le classi terze degli Istituti Artom e Castigliano, ed ha realizzato attività di sviluppo della creatività e della comunicazione sia in senso lato sia rispetto a problemi reali attraverso incontri formativi e attività laboratoriali (in DAD) coinvolgendo gli indirizzi Informatica, Tessile Sartoriale, Socio sanitario e Meccanico.

Dopo le selezioni svolte il 4 e 5 giugno, sono approdati all’evento conclusivo di presentazione i progetti: Mantella da Lavoro (Moda), Progetto Fratelli (Socio sanitario), Stendino Smart (Informatica), App turismo Balcani (Meccanica), Mascherine per il Palio di Asti (Moda).

La Commissione di analisi e merito, composta da autorità e rappresentanti della realtà economico-produttiva astigiana ( Elisa Pietragalla, Andrea Giroldo, Mario Sacco, Erminio Goria, Andrea Amalberto), dell’ incubatore di impresa UNITO ( Claudia Pescitelli e Giuseppe Serrao), dell’ Istituto ( Franco Calcagno, Cristina Barisone, Chiara Cerrato ) esaminerà i progetti finalisti attribuendo i crediti previsti.