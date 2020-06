Asti, furto al dehor del Caffè Carducci

Brutto inizio di settimana per i titolare del Caffè Carducci ad Asti.

Questa mattina, infatti, al momento della riapertura del bar si sono accorti che erano sparite le piante degli ombrelloni del dehor, aperto da una quindicina di giorni, le uniche attrezzature che venivano lasciate fuori, mentre i tavolini e gli ombrelloni tutte le sere vengono ritirati.

Come previsto dalle norme per agevolare le attività che sono rimaste chiuse a lungo per via delle restrizioni per il Covid, anche il bar Carducci aveva raddoppiato il suo dehor.

Si tratta del secondo caso di furto in un dehor in un’attività commerciale di Asti, dopo quello avvenuto da Gina La Piadina in via Gobetti un mese fa circa, a pochi giorni dalla riapertura al pubblico (e non solo da asporto) dell’attività.