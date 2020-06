Asti, fuga di gas in via Valence: intervento dei Vigili del Fuoco

Intensa giornata di lavoro quella di oggi, sabato 27 giugno.

Dopo il doppio intervento in via Nogaro e in via Visconti, i vigili del fuoco del Comando di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio in via Valence per una perdita di gas metano.

Una tubazione della rete aveva una fuoriuscita nella colonnina di distribuzione ad un edificio residenziale. La squadra ha isolato la zona da possibili fonti d’innesco e con strumentazioni per il rilevamento di fughe anche minime ha individuato il problema. La squadra dei tecnici, subito dell’ente energetico ha provveduto alla riparazione.