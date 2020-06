Asti, da oggi cambia la viabilità in Piazza Alfieri

Oggi, lunedì 29 giugno, cambia la viabilità su piazza Alfieri. Si tratta di una prima fase di modifiche che, nelle prossime settimane, sarà seguita da ulteriori step.

Da oggi fino a lunedì 6 luglio saranno aperte le due nuove rotatorie appena realizzate e sarà introdotto il doppio senso di marcia sul lato dei Portici Pogliani, con le fermate dei bus nelle due direzioni, con eliminazione di alcuni parcheggi, ma non dei dehors.

Sarà a doppio senso anche il tratto di corso alla Vittoria tra piazza Alfieri e corso Einaudi. In questa prima settimana resterà invariata la viabilità sul lato dei Portici Anfossi e saranno mantenuti i due ingressi al parcheggio sulla piazza: quello sul lato di piazza Libertà e quello dal lato Prefettura (dalla nuova rotatoria).

Le auto in arrivo da via Brofferio potranno svoltare a destra su corso Einaudi, mentre non potranno più andare in direzione viale alla Vittoria.

Di seguito le modifiche nelle prossime settimane

SECONDA SETTIMANA: Da lunedì 6 luglio a lunedì 13 luglio resterà in vigore la viabilità della prima settimana, ma con altri cambiamenti: sarà aperto l’ingresso al parcheggio sulla piazza dalla rotatoria dei Portici Rossi, mentre non sarà più possibile entrare dal lato dei Portici Anfossi, con divieto di svolta a sinistra sotto la Provincia (l’accesso sarà sbarrato).

TERZA SETTIMANA: Entrerà in vigore il 13 luglio, è sarà quello definitivo, con la chiusura alle auto del lato Portici Anfossi che diventerà Zona a traffico limitato nel primo tratto (quello dal Cocchi fino a via Leone Grandi), mentre il secondo tratto sarà trasformato in zona pedonale, compresa piazza Libertà e fino all’Intendenza di Finanza.

Sotto la cartina della nuova viabilità con i tre step, per scaricarla in pdf cliccare qui —–>>>> Nuova viabilità Piazza Alfieri