Asti, chiuso dalla Polizia il chiosco in piazza Campo del Palio

In data odierna, personale della locale Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura, ha notificato al gestore di un bar situato ad Asti, in Piazza Campo del Palio, un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con immediata chiusura del locale per trenta giorni, adottato dal Questore di Asti, dott.ssa Alessandra Faranda Cordella, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento ha tratto origine dall’operazione antidroga denominata “Fiori dell’Est 2019”, eseguita lo scorso 12 giugno, a seguito di un’articolata attività di indagine condotta dalla Polizia, operazione che ha portato all’adozione di misure cautelari sia personali che patrimoniali nei confronti di numerosi soggetti di nazionalità albanese ed italiana, coinvolti in un vasto sodalizio criminale dedito, in particolar modo, al traffico di sostanze stupefacenti.

Dalle risultanze investigative della Squadra Mobile, è emerso che uno dei soci dell’esercizio pubblico in questione, anch’egli destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, utilizzava il bar, insieme ad altri soggetti, come base logistica per la commissione dei traffici illeciti. Il locale, pertanto, era divenuto abituale luogo di ritrovo di persone pluripregiudicate, contribuendo all’insorgere di fenomeni delinquenziali interessanti la città e, in particolar modo, la zona di piazza Campo del Palio; da qui il provvedimento amministrativo del Questore.