Oggi, martedì 2 giugno, anche ad Asti, in Piazza Alfieri nelle adiacenze del Palazzo del Governo, si è celebrata la ricorrenza del 74° Anniversario della proclamazione della Repubblica.

La Festa della Repubblica si è svolta nel limite delle vigenti disposizioni restrittive relative all’epidemia di Covid-19, la cerimonia si è svolta nel rigoroso rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento sotto i portici di Piazza Alfieri davanti al Palazzo del Governo dove si sono radunate autorità civili, religiose e militari della provincia di Asti.

La cerimonia, improntata alla massima sobrietà senza il tradizionale coinvolgimento delle formazioni militari, è iniziata con il solenne momento dell’Alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno nazionale, le cui note hanno risuonato emozionando i presenti, a cui è seguita la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Asti Alfonso Terribile.

Il Prefetto ha aperto il suo intervento ringranziando tutte le autorità presenti per il lavoro svolto in questo periodo così impegnativo su tanti fronti, non solo legate alla emergenza sanitaria contingente ma anche alla necessità di sicurezza per l’applicazione di tutte le misure anticontagio e i relativi controlli.

Oggi pomeriggio alle 17.00 verrà eseguito l’Ammainabandiera.

Nella Piazza Alfieri, imbandierata per l’occasione, si potrà ammirare, per tutta la giornata, il grande Tricolore che i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti hanno calata sulla facciata del Palazzo sin dalle prime ore del mattino. Alla cerimonia hanno dato il contributo anche numerose associazioni del territorio.