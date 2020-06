Asti, cambia la viabilità in centro per fare spazio ai dehors

L’emergenza coronavirus Covid-19 e le misure per limitarne la diffusione hanno creato molti problemi a molte attività commerciali che, dopo essere state a lungo chiuse, ora hanno riaperto ma con la necessità di garantire il distanziamento sociale previsto.

Per ovviare a questi disagi, una delle misure previste dal Decreto Rilancio è la possibilità di raddoppiare i dehors oppure, per chi non lo aveva ancora, di farlo; ad Asti sono molte le attività che ne hanno fatto richiesta e tali nuove modalità di occupazione suolo pubblico, comportano la necessità di rideterminare l’assetto viabile di alcune zone della Città di Asti; si è quindi ritenuto necessario individuare nuove misure di traffico in alcune zone del centro storico per assicurare la migliore vivibilità complessiva, nel rispetto del distanziamento sociale, e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione.

Per questo motivo la giunta comunale in data di ieri, 4 giugno, ha deliberato le seguenti modifiche alla viabilità per il periodo dal 5 Giugno al 30 Settembre, nel centro storico ed in particolare in via Ranco/via Garetti, via Cesare Battisti e via Goltieri.

– pedonalizzazione tratto di via Battisti mediante istituzione area pedonale dal civico 9 al civico 17, prevedendo doppio senso di marcia tra il civico 9 e il corso Dante e tra il civico 17 e la piazza Medici;

– pedonalizzazione tratto di via Goltieri mediante istituzione area pedonale da corso Alfieri a civico 2A escluso, prevedendo il doppio senso di marcia da via Carducci al civico 2A incluso;

– pedonalizzazione tratto di via Ranco e di via Garetti dalle ore 18.00 alle ore 24.00 mediante istituzione area pedonale tra il civico 9 e il civico 20 di via Garetti, prevedendo il doppio

senso di marcia tra il civico 9 e la via Bruno e tra il civico 20 e la via Balbo; istituzione area pedonale su via Ranco, da dopo il civico 14 a via Garetti, prevedendo doppio senso di marcia tra il civico 14 e la via Sella.

Tutte le chiusure al traffico con la conseguente creazione della zona pedonale sono istituite ogni giorno per il periodo 5 giugno-30 settembre 2020.

Di seguito le tre cartine con il dettaglio delle modifiche approvate via goltieri via cesare battisti via ranco e garetti (clicca sui nomi delle via per il formato in pdf