Asti BenEssere, tutto pronto per la seconda giornata

È tutto pronto per la seconda ricchissima giornata di ASTIBenEssere, con la settima edizione versione web per adeguarsi

“Estremamente positiva la giornata di ieri nonostante la formula totalmente on line che in un evento nato per essere a partecipazione fisica deve completamente riadattarsi.” – commentano così l’esito della prima giornata in casa Cooperativa Rava e Fava, organizzatori dell’evento.

Sono ben 74 sono i video caricati sulla piattaforma facebook in rete in questa due giorni.

Dopo quello di ieri pomeriggio, su “Lo sport che cura”, oggi sono in programma altri due convegni sulla piattaforma zoom incentrati, anche in questo caso, sul tema della Cura; Alle 10,30 “La Cura del malato” e alle 17,30 “La cura come stile di vita”. Ci si può iscrivere inviando una mail ad altromercato@ravafava.it..

www.facebook.com/astibenessere è la pagina su cui seguire tutto l’evento ed essere aggiornati in tempo reale