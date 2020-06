Asti BenEssere: La rivoluzione del gusto continua….

Prosegue la rubrica quindicinale dedicata al benessere con gli interventi di professionisti del settore. Per l’ottavo appuntamento del 2020 ancora un intervento della Cooperativa della Rava e della Fava.

La rivoluzione del gusto continua….

“La Rivoluzione del Gusto”promossa da EcorNaturasì a livello nazionale rivisitando le antiche ricette dei prodotti esistenti e mettendo come principio il sapore autentico del cibo attraverso la semplicità e rivoluzionando il concetto di buono e benessere continua a muovere i suoi passi con una gamma sempre più ricca.

Se è vero che siamo ciò che mangiamo, è necessario conoscere le proprietà degli alimenti che finiscono nei nostri piatti e contribuiscono a mantenere il nostro stato di salute fisiologico. Ciò che è buono dovrebbe portare con sé anche tutta una serie di significati legati alla conoscenza e alla cultura del cibo. Per questo, Ecor ha deciso di dare il via a una vera e propria Rivoluzione del Gusto per riscoprire insieme il sapore autentico del cibo quotidiano e la semplicità di un tempo.

Per realizzare questa Rivoluzione sono state rivisitate le ricette di prodotti esistenti e messe in cantiere referenze completamente nuove… sempre nell’ottica di una buona alimentazione e di una continua ricerca del giusto equilibrio tra dolcezza e sapore.

Cerca nei nostri supermercati Naturasì tutti i prodotti che fanno parte della Rivoluzione del Gusto!

Su alcuni prodotti del forno dolce, per esempio, è stata aggiunta, sotto alla tabella nutrizionale, una nuova infografica di semplice e di immediata comprensione per la rappresentazione del contenuto di zuccheri semplici per porzione, attraverso la rappresentazione del cucchiaino come unità di misura.

Il messaggio che Ecor vuol portare con forza è: non basta che i suoi prodotti siano buoni. Devono essere pensati anche per incontrare le esigenze di chi li acquista. Per questo, ha scelto di dare il suo contributo nell’evoluzione del concetto di “buono”, ricercando il gusto della semplicità attraverso il recupero dei sapori di un tempo.

Le Ricette elaborate devono soddisfare quindi almeno uno di questi 4 requisiti importanti:

– Utilizzi di cereali e farine poco raffinate (solo farine semintegrali e integrali. Es: i biscotti avranno più farine integrali…oppure le Marmellate hanno più frutta e meno zuccheri, e tanti altri accorgimenti che saranno elencati sulla confezione)

– Utilizzo di materie prime della Filiera Ecor per la massima trasparenza sulla produzione.

– Utilizzo di olii e grassi vegetali alternativi all’olio di palma.

– Eliminazione, dove possibile, degli aromi naturali.

Insomma una vera e propria ventata di ritorno agli antichi sapori genuini del passato, il vero gusto degli alimenti profumati e naturali di un tempo

Partecipa anche tu a “La Rivoluzione del Gusto!”

Cooperativa della rava e della fava

La Rubrica Asti BenEssere è a cura della Cooperativa della Rava e della Fava