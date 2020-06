Asti BenEssere: in programma tre convegni online sul concetto di “cura”

La settima edizione di ASTI BenEssere 2020, organizzato dalla Cooperativa della Rava e della Fava, si terrà on line venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020 (leggi QUI).

In programma anche tre convegni su piattaforma zoom. Centrale sarà il concetto di cura declinato da diversi punti di vista.

Venerdì 19 giugno dalle 17,30 il primo convegno, come da tradizione, avrà come focus lo sport. L’appuntamento ‘Lo sport che cura’ vedrà le relazioni di operatori di Hasta Fisio con ‘Salute post Covid 19: riabilitazione respiratoria e tanto altro’; del fisioterapista Fabio Pungitore con ‘L’attività fisica tra cure e prevenzione’; della psicologa Ilaria Castino con ‘Sport e cura del sè’. Terminerà il convegno l’intervento del fisioterapista Daniele Montanaro: ‘Sport come riabilitazione e nel dolore neuromuscoloscheletrico’.

Sabato 20 giugno, con inizio alle 10.30, ci sarà il convegno centrale della manifestazione, ‘La cura del malato’. Malattia e terapia saranno presentate da diverse angolazioni: dal punto di vista alimentare con Annachiara Zottarel di Le Officine del cuore: che parlerà di ‘La salute a tavola’; dal punto di vista psicologico con ‘La soglia di casa’ con Marco Zaccarelli psicologo clinico; infine da un’approccio fitoterapico con Luigi D’Orsi responsabile formazione Specchiasol che andrà ad approfondire ‘Come incrementare le difese immunitarie nell’adulto e nel bambino attraverso la sinergia di opportuni trattamenti fitoterapici’.

Sempre sabato dalle 17,30 terzo e ultimo convegno dal titolo ‘La cura come stile di vita’. Parteciperanno Fabrizio Zago con ‘Riflessioni sostenibili di un chimico ribelle’; la rete AstiCambia che approfondirà il tema della mobilità sostenibile con ‘Muoviamoci insieme verso la sostenibilità’ e l’ostetrica Chiara Cattaneo con ‘I primi 18 mesi del bambino, dentro e fuori la pancia : ottica salutogenica e sostenibile’.

Sarà possibile partecipare ai convegni online previa mail da inviare ad altromercato@ravafava.it.