Asti BenEssere 2020: “Un’edizione speciale e straordinaria”

Riceviamo e pubblichiamo

“Cala il sipario sull’edizione n. 7 di ASTIBenEssere e sono due gli aggettivi che già la caratterizzano: speciale e straordinaria. Speciale perchè è stata la prima edizione interamente on line; straordinaria perchè i numeri sono impressionantemente positivi.

Il team organizzativo, su coordinamento della Cooperativa Della Rava e Della Fava , è stato superlativo è ha saputo mettere in campo tutte le competenze per realizzare un’edizione particolarmente complicata. Un evento nato e strutturato per essere vissuto fisicamente ha saputo trasformarsi in una maifestazione web. Non facile e scontato ma alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti.

74 i video caricati su facebook, pagina dedicata www.facebook.com/astibenessere

3 i convegni live sulla piattaforma zoom che a breve, appena terminata la traduzione in Lingua dei Segni Italiana, verrano caricati sulla paina facebook.

Grande apprezzamento per i video che tutti sono stati sottotitolati e tradotti in Lingua dei segni italiana; un lavoro immenso a cura delle volontarie L.I.S..

40 gli operatori olistici – singoli, associazioni, circoli e scuole di formazione – che hanno proposto le proprie tecniche cercando di superare l’handicap virtuale in pratiche che sono essenzialmente contatto fisico.

10 le organizzazioni culturali che hanno trasmesso benessere con poesie, teatro, giocoleria, arte circense.

Un ringraziamento agli sponsor che hanno anche quest’anno creduto in ASTIBenEssere: Specchiasol, EcorNaturasì, Idronatural, Artemisia erboristeria olistica , Generali Assicurazioni agenzia Mortara di Asti. Vorremmo sottolineare l’impegno di Ilaria Marini del progetto Marketing Territoriale per il sostegno e la disponibilità.

Un grazie a Chapitombolo Academy e Chapitombolo Asti per il forte sostegno datoci ed un ringraziamento all’impegno costante di Radio Asti Europa ed At News.

Ed infine un grazie di cuore a Convergenze Concept Lab di Clara Ceppa che con pazienza e tenacia ha coordinato tutta la macchina organizzativa web.

Un arrivederci alla prossima edizione 2021 nella speranza di ritornare nel bellissimo chiostro del Palazzo del Michelerio. Ma intanto siamo già al lavoro per ‘Aspettando ASTIBenEssere’ appena le condizioni sanitarie lo permetteranno.”

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA