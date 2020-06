Asti, ancora un furto a danno dei dehors cittadini

Ancora un furto messo a segno a danno dei dehors cittadini.

Dopo Gina La Piadina di via Gobetti, il Caffè Carducci di piazza Catena e il ristorante Francese di via Dei Cappellai, questa volta è stato colpito il dehors dell’enoteca Pompa Magna di Paolo Montori (in via Aliberti 65).

Prima sono stati rubati due sedie e un tavolino poi, la scorsa notte, è sparito un ombrellone. Più che il danno economico, come già sottolineato dai colleghi, a colpire è il gesto: un furto messo a segno in un momento in cui il settore della ristorazione si rimbocca le maniche per la ripresa.

Foto fonte pagina facebook Enoteca con cucina Pompa Magna