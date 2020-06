Asti, alla Bottega Altromercato è tempo di Tomato Revolution

Da giovedì 11 fino al 28 giugno alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 è tempo di Tomato Revolution!

Alla scoperta della filiera del pomodoro Altromercato ad alto impatto sociale e a basso impatto ambientale. In scena tutte le passate e salse a base di pomodoro prodotte da 4 cooperative che raggruppano 30 piccoli produttori attivi in territori ad alto rischio di sfruttamento da caporalato.

Riscoperta di antiche varietà di pomodoro coltivate con metodo biologico in zone da sempre vocate a questa produzione: parco del Gargano in Puglia e Parco delle Madonìe in Sicilia.

Passata di pomodoro della varietà Roma, sugo pronto al basilico varietà Siccagno, sugo pronto pomodoro tondo Roma alle melanzane qualità tirrenia, sugo al pomodoro Siccagno al finocchietto e pelati in salsa varietà Siccagno.

Novità 2020: la passata bio di ciliegino coltivata in una delle zone più a rischio caporalato, La Capitanata in Puglia. La passata caporalato free: 100% made in Italy.

Promo dedicata per un invito alla prova : 15% di sconto se si acquistano due prodotti ed il 20% se ne prendi cinque.

