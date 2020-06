Asti, al campo di calcio della Torretta affissa una targa in memoria di Giovanni Cori

Questa mattina, domenica 28 giugno, presso il campo di calcio Torretta Nostra Signora di Lourdes di Asti, è stata affissa una targa in ricordo di Giovanni Cori, giocatore di calcio prematuramente scomparso lo scorso anno alla giovane età di 31 anni.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Questore della provincia di Asti, dottoressa Alessandra Faranda Cordella, e il Vicario del Questore, dottoressa Vittoria Rissone per onorare la memoria del figlio del collega in pensione Sovrintende Capo Giuseppe Cori. Presenti i famigliari, le altre massime Autorità Civili e Sportive della Città di Asti, al Parroco don Paolo Lungo, agli amici e conoscenti ed ai rappresentanti delle Società calcistiche in cui Giovanni, ha militato.

Durante la cerimonia sono stati ricordati i suoi grandi valori umani ed il suo percorso calcistico, iniziato proprio su quel campo.