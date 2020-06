Associazione Missione Autismo: al via il progetto “E..state insieme”

In questa estate un po’ strana, a causa delle conseguenze della pandemia del Covid19, l’Associazione Missione Autismo di Asti avvierà il progetto E..state insieme, sostenuto dalle splendide persone che si sono “sporcate le mani” attraverso i Bambini delle Fate, l’impresa sociale che Franco Antonello – padre di Andrea, ragazzo autistico di 24 anni – ha creato nel 2005 per raccogliere fondi che assicurino il sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale, gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.

La campagna Sporcatevi Le Mani è rivolta ad attività commerciali, liberi professionisti e privati cittadini e coinvolge, attraverso l’impegno delle Fate, gruppi di donatori regolari per dare continuità al progetto “su misura”.

In linea con la mission di A.M.A., il progetto E..state insieme risponde, oggi più che mai, al bisogno di sostenere interventi che vengono realizzati durante il periodo estivo: dopo il periodo di lockdown bambini e ragazzi con autismo hanno bisogno di ritornare alla normalità, con percorsi di adattamento progettati e monitorati. Allo stesso tempo, le famiglie chiedono di poter ritornare con serenità al lavoro.

«Quello estivo è, da sempre, un periodo delicato – spiega la Presidente dell’Associazione Missione Autismo, Paola Bombaci – in quanto si interrompono le routine della scuola e dei centri riabilitativi, ma oggi più che mai prima d’ora diventa un periodo davvero cruciale per i nostri ragazzi e per questa ragione abbiamo scelto di sviluppare il progetto proprio in questi mesi».

E..state insieme andrà a supportare le attività estive di otto bambini e ragazzi, secondo percorsi individualizzati scelti con le famiglie e con lo staff del progetto, costituito da un Consulente ABA e dal Tutor per la vita indipendente.

«Alcuni bambini – precisa la Presidente di A.M.A. Paol Bombaci – svolgeranno attività nella nostra sede o in Centri estivi, nei quali si lavorerà su tutte le aree dello sviluppo con l’obiettivo principale di recuperare il tempo perduto e di prepararsi al rientro a scuola; per altri, invece, le attività saranno spostate in campagna, a Portacomaro. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Anita e i suoi fratelli Onlus, infatti, sono stati predisposti spazi per attività varie che vanno dall’ortocultura alla cura degli asini, dalla pulizia alla costruzione di materiale per l’azienda agricola “I pupini”. Siamo particolarmente felici di condividere questo percorso con l’Associazione Anita e i suoi fratelli, con la quale condividiamo una visione dei progetti inclusivi per le persone con disabilità e speriamo – aggiunge Paola Bombaci – possa essere l’inizio di un cammino che ci porti a creare opportunità di lavoro».

«Il progetto E..state insieme –conclude la Presidente dell’Associazione Missione Autismo – è possibile grazie ai nostri sostenitori e al lavoro delle nostre Fate, Matilde Zito e Mirella Esperte, innamorate dei nostri ragazzi e della nostra causa».

«L’obiettivo della raccolta fondi di Sporcatevi Le Mani – spiega Mirella Esperte – è quello di realizzare dei progetti che offrano soluzioni e benefici garantiti nel tempo, attraverso donatori che credono nel lavoro dell’Associazione e lo sostengono mensilmente attraverso i Bambini delle Fate, che si occupano anche di dare visibilità pubblica attraverso l’immagine dei due “super ambasciatori dell’autismo”, Franco e Andrea».

I progetti sono finanziati e realizzati sul territorio, cosicché i donatori possono vedere concretamente come e dove viene realizzato l’intervento, con la massima trasparenza.

Una testimonianza sull’iniziativa viene da una mamma di A.M.A., Margherita, che ha scelto di “sporcarsi le mani” con altri membri della sua famiglia, perché crede in questo progetto: «ringrazio A.M.A., i Bambini delle Fate e tutti i donatori, – ha affermato – perché d’estate le possibilità di trovare attività utili e coinvolgenti per i nostri figli è molto ridotta e il progetto E..state insieme ci offre rassicurazioni sul fatto che persone competenti li seguiranno per riprendere un percorso che ha subito un rallentamento in questi mesi di emergenza».

La raccolta fondi continua, per poter coinvolgere altri soggetti in questo progetto, permettendo all’Associazione Missione Autismo di programmare le attività estive ogni anno con nuove proposte all’insegna di una maggiore inclusione sociale.

Per “sporcarsi le mani” basta poco, meno di un caffè al giorno: chi fosse interessato può farlo contattando le Fate Matilde e Mirella ai numeri 348 0807456 (Mirella) e 348 5129573 (Matilde).

È possibile seguire il progetto sul sito di A.M.A., all’indirizzo https://www.ama-asti.it/, e sulla pagina FaceBook Associazione Missione Autismo Asti ODV.