Arriva ad Asti l’Aperigreen, l’aperitivo social che ti regala la vacanza

Aperitivo take away + rispetto della natura + tanti like = un soggiorno in una località piemontese in regalo!

È questa la formula della grande novità in arrivo alla Caffetteria Al Conte Verde e che vede il coinvolgimento di Protect Our Home. L’iniziativa di Paola Bertone vuole sensibilizzare al rispetto dell’ambiente per cui, anche se il contest si svolgerà attraverso l’aperitivo take away, ci saranno delle regole molto importanti da rispettare per poter conquistare il premio finale.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dovete fare per partecipare all’Aperigreen. Dal 9 giugno al 12 luglio fai 5 aperitivi take away alla Caffetteria Al Conte Verde, in via Conte Verde 80, fai una foto, pubblicala nelle tue storie di Instagram, tagga @caffetteria_al_conte_verde e @protectourhome.at ed invia la foto a @protectourhome.at

La foto che sulla pagina di @caffetteria_al_conte_verde riceverà più “like” vincerà un soggiorno in una località piemontese. Attenzione però, non bisogna abbandonare i rifiuti dell’aperigreen in giro: bisogna infatti riportarli alla Caffetteria Al Conte Verde entro il giorno successivo, solo così si potrà ricevere un timbro sulla tessera, realizzata rigorosamente con materiale di recupero, che permetterà di partecipare al contest.E’ necessario anche riportare indietro il bicchiere di vetro, (consegnato dietro cauzione di 1 euro).

Non resta che scegliere il cocktail preferito, lo staff della Caffetteria Al Conte Verde si sta sbizzarrendo con grande creatività per proposte gustose, senza dimenticare i grandi classici.Paola Bertone e le “Caffettierine” vi aspettano!

Per info

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878