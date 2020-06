Nizza Monferrato si arricchisce di un nuovo angolo speciale. Nella mattinata di oggi, sabato 2, è stato infatti aperto alla cittadinanza, il Giardino dei Giusti, in via Don Celi.

Il giardino rappresenta il frutto della sinergia di diverse realtà, in cui sono ospitate numerose specie botaniche, panchine, pannelli storici informativi, una piantina e una casetta di book-crossing.

L’area ha aperto le sue porte oggi, alla presenza del Sindaco Simone Nosenzo e della giunta, come momento simbolico, mentre l’inaugurazione è in programma il prossimo 19 settembre, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata mondiale della Pace.