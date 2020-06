Ancora un riconoscimento per “La Dolce Langa” premiata dalla soddisfazione dei clienti

Un altro riconoscimento per la pasticceria caffetteria La Dolce Langa di Vesime. Fabrizio Giamello che, insieme alla moglie Barbara, gestisce da oltre vent’anni il locale di Piazza Vittorio Emanuele II nel comune della Langa Astigiana, ha ottenuto il riconoscimento del sondaggio “Aquile in Ristorazione”, che viene attribuito in base alle valutazioni dei clienti su siti e social network.

La Pasticceria La Dolce Langa, nota per le sue delizie, primo fra tutti l’inimitabile Bacio di Langa, ha ottenuto il punteggio di 9.0 grazie ad una valutazione media di 4.5 su un massimo di 5 delle recensioni di GMaps. Si legge nella lettera di congratulazioni in accompagnamento al premio: “L’idea del progetto è stata creata per distingere le migliori aziende sul mercato. Il logo delle Aquile (che Fabrizio potrà esporre con l’apposita targa all’entrata del locale, ndr) è associato alla qualità e alla soddisfazione dei clienti.” Superando altre 87 mila aziende italiane, La Dolce Langa “si unisce al gruppo dei leader del settore – si legge ancora nella lettera – stabilendo la direzione, concentrandosi sullo sviluppo e il miglioramento della qualità dei servizi offerti”.

Questo premio certifica una qualità già molto nota, che val bene una bella gita nella meravigliosa Langa Astigiana, per degustare i prodotti artigianali che l’hanno resa famosa. Oltre al Bacio di Langa, alla torta di nocciole e alle altre specialità di pasticceria, da non perdere è il gelato, tra cui spiccano i gusti realizzati con materie prime locali come quelli alla nocciola e al moscato, dal sapore unico e genuino come gli abitanti dello splendido scorcio di Valle Bormida che si apre agli occhi del visitatore quando giunge a Vesime.

Se per il gelato la visita alla pasticceria è d’obbligo, per gustare le altre specialità che hanno reso famosa La Dolce Langa presto ci sarà una grande novità, perchè sta per sbarcare sulla piattaforma eFruit, marketplace alimentare, per far spiccare il volo alle sue delizie che da Vesime potranno agevolmente arrivare a coccolarvi nelle vostre case.

La Dolce Langa

Piazza Vittorio Emanuele II, n.7, 14059, Vesime (AT) Italy

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com