Anche l’Istituto Castigliano su Rai Scuola: prosegue la formazione a distanza

La collaborazione tra l’Istituto Artom e l’Istituto Castigliano, guidati entrambi dal Prof. Franco Calcagno, continua a dare buoni frutti: l’esperienza in Rai Scuola coinvolge anche l’istituto professionale astigiano con la sapiente regia del Prof. Salvo Infanti.

Martedì 16 giugno , alle ore 13, in onda sul canale 146, sarà la volta dei docenti delle materie di indirizzo, anch’esse laboratoriali, punto dolente per la didattica a distanza.

“I nostri docenti si sono messi a disposizione a tutto campo per supportare i ragazzi in questo difficile anno scolastico. Le lezioni a distanza, le riunioni degli organi collegiali, le attività di approfondimento o rinforzo hanno effettivamente reso necessario un impegno ulteriore, in termini di tempo e di formazione, rispetto alla normale organizzazione dell’attività scolastica. Anche questa opportunità offertaci dalla Rai va nell’ottica della collaborazione tra gli istituti e della condivisione di quanto realizzato affinchè possa essere utile a tutti, sperando in una ripresa a settembre che consenta una migliore efficacia ed efficienza dell’attività didattica ed educativa. Negli Istituti professionali è difficile compensare con la didattica a distanza la mancata attività in presenza nei laboratori.” ha ribadito il Dirigente Calcagno.

Questi i temi trattati ed i docenti coinvolti:

Mirko Marengo – “Accensione di un led con microcontrollore” e “Line follone”

Emanuele Cotti – “I sensori: ruota fonica e rilevamento rpm” e “Pneumatica: segnali bloccati e risoluzione con metodo a cascata”

Marco Costa – “Curve caratteristiche del motore a combustione interna”

Enrico Mondo – “Introduzione alla tornitura”

Danilo Graziano, Andrea Guelfo – “Introduzione alla fresatrice”

“Un sentito grazie ai docenti e al personale ata che hanno collaborato con impegno anche in questa attività, garantendone la buona riuscita. Queste “ pillole” possono essere considerate una sorta di pre- lezione, in vista della ripresa a settembre e, non è detto, che da iniziativa nuova non diventi una pratica quotidiana, soprattutto nel caso di un necessario alternarsi dilezioni a distanza ed in presenza” ha concluso il Dirigente scolastico.