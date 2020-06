Anche ad Asti è partita la campagna “cosìpernatura” al negozio Naturasì

E’ partita venerdì la campagna ‘cosìpernatura’ con la diretta facebook https://www.facebook.com/naturasi.italia/videos/264374791586708/

che vede il coinvolgimento di tutta la rete distributiva italiana a marchio Naturasì e CuoreBio, ad Asti la Cooperativa Della Rava e Della Fava con il punto vendita di piazza Porta Torino.

Una campagna agricola contro gli sprechi alimentari che parte dalla terra e che valorizza la biodiversità ortofrutticola che per natura non conosce l’omologazione.

Il consumatore troverà frutta e verdura di calibro diverso o con qualche ‘imperfezione’ ma con le stesse qualità organolettiche; frutta e verdura che non essendo omologata a standard di forma esclusivamente esteriore verrebbe scartata e gettata.

Con cosìpernatura verrà recuperata ed adeguatamente valorizzata sui banchi del reparto ortofrutta ad un prezzo accessibile. La biodiversità non ha limiti: è uno spreco non coglierla! E’ un cambio culturale che solo il consumatore potrà decidere di sostenere.

“Da parte nostra in questi due giorni registriamo da parte dei consumatori solo apprezzamento ed entusiasmo” commentano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.