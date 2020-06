Amazon, quali sono i prodotti più venduti?

Da anni è il re dei market place, il negozio virtuale più famoso al mondo dal quale transita la gran parte degli acquisti effettuati dagli utente del web. Si parla di Amazon, il gigante fondato da Jeff Bezos e che da anni ormai macina utili anche in Borsa.

Il periodo storico dal quale siamo usciti tra l’altro, ovvero la quarantena a causa della diffusione della pandemia, ha dato ulteriore slancio all’acquisto in rete tramite Amazon: chiusi tra quattro mura, i consumatori di tutto il mondo, anche in Italia, hanno aumentato la mole di acquisti di prodotti sul gigante della vendita online.

Ecco allora che diventa interessante capire quali sono i prodotti più venduti su Amazon: a stilare classifiche di questo genere ci sono siti appositi, come nel caso di Thndr.me che mette a disposizione classifiche sempre aggiornate dei prodotti più venduti su Amazon. Non un semplice vezzo, ma una sorta di ‘gara’ visto che su Amazon anche quello dei prodotti maggiormente venduti è un indicatore da tenere sotto controllo e cui i consumatori badano non poco.

I prodotti più acquistati su Amazon

All’interno dello stesso market place i prodotti vengono spesso divisi per classifica dei più venduti così da far capire al consumatore quali sono i più apprezzati dagli utenti. Tra i prodotti maggiormente acquistati dagli utenti ci sono i libri (d’altra parte Amazon nacque proprio, anni fa, come luogo virtuale per acquistare libri); generi alimentari che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, ormai vengono acquistati tantissimo in rete; abbigliamento di ogni genere (da segnalare il curioso boom dei pantaloni dimagranti durante la pandemia); prodotti di tecnologia ed elettronica, soprattutto legati a smartphone e pc, videogiochi (su tutti, la Playstation) oltre a Kindle e cuffie.

Sempre con riferimento alla quarantena che ha obbligato gli italiani a casa per quasi due mesi, tra i prodotti più acquistati su Amazon ci sono stati dispositivi di sicurezza, come ad esempio mascherine chirurgiche, fino a quando non sono state letteralmente divorate, e termometri laser; soprattutto questi ultimi hanno scalato le classifiche dei prodotti maggiormente venduti su Amazon negli ultimi mesi.

Il lock down è stato anche il momento giusto per fare regali, tramite Amazon, spedendo quindi ad indirizzi di amici o persone care; e per sperimentare l’ascolto in streaming di musica tramite Amazon Music o Prime Video. Il tutto a testimonianza del fatto che il market place di Bezos sta assumendo sempre più le dimensioni di un gigante in grado di fagocitare ogni aspetto della vita quotidiana.