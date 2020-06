All’insegna di Asti BenEssere la seconda metà di giugno della Cooperativa della Rava e della Fava

Seconda quindicina di giugno in casa Rava e Fava all’insegna della settima edizione di ASTIBenEssere: 19 e 20 giugno per la prima volta on line. Iscrizioni aperte per convegni ed attività sulle piattaforme zoom e facebook.

Aggiornamenti continui su www.facebook.com/astibenessere.

Fino al 28 giugno prosegue alla Bottega di via Cavour la Tomato Revolution per sostenere una filiera del pomodoro libera dal caporalato.

Sabato 27 nel punto vendita di piazza Porta Torino 14 la protagonista sarà l’azienda Langalletta attiva nella produzione di gallette di cereali antichi.

E sempre il 27 la bottega di via Cavour festeggia il compleanno numero 10 con una speciale giornata dedicata alle filiere sociali e solidali da tutto il mondo.

26 giugno 2010 – 26 giugno 2020: dieci anni di intensa attività sul nostro territorio per costruire un altromercato.

Continuano le attività dell’Associazione partner ‘Luna di Mamme’ con incontri singoli prenotabili allo 344-3438941

Per il dettaglio delle iniziative della seconda quindicina di giugno clicca qui —->>>> GIUGNO 2020 SECONDA QUINDICINA