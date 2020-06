Ieri, sabato 20 giugno, si è tenuta l’inaugurazione della scuola di volo all’aerosuperficie di Boglietto di Costigliole d’Asti.

Alla semplice ma molto significativa cerimonia, tenutasi all’aperto e nel rispetto delle disposizioni in vigore, rano presenti il sindaco di Costigliole, Enrico Cavallero, e l’assessore Luigi Fogliati.

“Dopo una lunga attesa sono arrivate dalle competenti autorità i permessi per riaprire presso l’Aviosuperficie Boglietto, la scuola di volo VDS per tutte le discipline di questa specialità riconosciute sia dall’Aero Club d’Italia che dal CONI.

La nostra associazione vanta una lunga storia nella didattica aeronautica per il Volo da Diporto Sportivo (VDS), ma dopo cinque anni di sospensione dovuti alla forte congiuntura negativa che ha colpito un po’ tutti i settori sportivi, si è deciso di rimettersi in pista, ma con delle premesse innovative. La chiave di volta è l’accordo operativo con l’Accademia del Volo di Casale Monferrato, scuola di volo di primissimo ordine in Italia, che può quindi esercitare, nell’ambito del suo Disciplinare Scuola, la propria e la nostra attività aeroscolastica sull’Aviosuperficie dei Boglietto, usufruendo delle strutture logistiche, didattiche ed operative ivi insediate” spiega il Vice Presidente dell’A.S.D. Aviosuperficie Boglietto, Ernesto Pisapia Fiore.