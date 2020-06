Alla scuola Serravalle d’Asti bambini, maestri e genitori con il “naso all’insù” per una foto aerea di fine anno

Distanziati, all’aperto e con il naso all’insù.

Così si sono trovati ieri pomeriggio gli alunni della scuola di Serravalle d’Asti insieme ai loro genitori e maestri. Si sono posizionati su “fiorelloni” verniciati dai bambini nei giorni scorsi, distanziati secondo quanto prescritto dalle normative anticovid e con lo sguardo rivolto in alto per una foto aerea, scattata da un drone.

“Con questo scatto si è voluto chiudere con leggerezza e con il sorriso, un anno scolastico difficile caratterizzato dalla lontananza sociale – affermano gli insegnanti del plesso – Una foto che diventa un simbolo di ripartenza di una comunità educante”.

Presenti, sempre debitamente distanziati, i volontari dell’Associazione Serravallese Pro Loco, migranti volontari del Servizio Civile e abitanti della frazione proprio a testimoniare come l’istituzone scolastica non possa fare a meno del contesto sociale in cui si inserisce e viceversa: una comunità è formata da adulti e bambini e per ricominciare è necessaria la forza e la collaborazione di tutti.