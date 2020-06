Alla Provincia di Asti contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole

La Provincia informa che, con il Decreto Ministero dell’Istruzione del 15 aprile scorso, pubblicato in questi giorni sul sito del Ministero, sono state approvate le graduatorie a livello regionale per l’anno 2020 relative ai contributi per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.

Nell’ambito della Regione Piemonte sono stati assegnati alla Provincia di Asti 360 mila euro, suddivisi tra l’Istituto “A. MONTI” di Asti (60.000 euro), l’Istituto Professionale “A. CASTIGLIANO” di Asti (100 mila euro, più il cofinaziamento della Provincia di 7.000 euro) e l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. PELLATI” di Nizza Monferrato (200 mila euro più il cofinaziamento della Provincia di 7.000 euro).

Con un successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione saranno formalmente assegnate le risorse e si potrà dar corso all’approvazione dei progetti ammessi, al loro appalto ed esecuzione dei lavori.