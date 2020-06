Alla LILT il contributo della 7° edizione della Cena del Cavolo

Il Rettore del Comitato Palio del Borgo San Marzanotto, Emil Dovico, ha consegnato al Dr. Bartolomeo Marino, Presidente della LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV, un contributo derivante dalla 7° Edizione della Cena del Cavolo svoltasi a San Marzanotto il 15 febbraio 2020.

Il Presidente della LILT ha ringraziato il Rettore per la sensibilità dimostrata, fiducioso che l’esempio sarà seguito da altri Comitati, Club di Servizio e Associazioni.

“In quest’anno così particolare per tutti, è emerso con ancora più forza quanto siano importanti le attività incentrate sulla solidarietà. E’ tempo di dichiarazione dei redditi, questo significa poter contare sul supporto concreto di tanti contribuenti attraverso lo strumento del 5×1000 ed è proprio grazie al sostegno di iniziative come questa che la LILT di Asti può proseguire con dedizione le proprie finalità: visite di prevenzione oncologica, progetto di un Hospice in Asti per cure palliative e terapie del dolore nei pazienti oncologici, promozione di corretti stili di vita.

Se si sceglierà di supportare la LILT Associazione Provinciale di Asti, basterà semplicemente apporre una firma nei modelli 730, CUD e UNICO nel riquadro che riporta la dicitura “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e scrivere il Codice Fiscale 920 333 300 58.

Un modo per contribuire nella lotta contro il cancro senza avere costi aggiuntivi, una scelta per la LILT preziosa e che non costa nulla.” ha affermato il Dr. Marino, Presidente della LILT.