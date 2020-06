Alba: una proiezione luminosa per la tappa del Giro d’Italia

A quattro mesi dalla penultima tappa Alba – Sestriere del Giro d’Italia con partenza dalla capitale delle Langhe il 24 ottobre 2020, una proiezione luminosa sulla facciata del Palazzo comunale di Alba lancia le iniziative collaterali in omaggio al grande evento previsto il 30 maggio scorso e rinviato per l’emergenza Covid-19.

I colori della bandiera italiana in verticale sulle pareti sopra il balcone del Municipio. Accanto un’immagine di Alba dall’alto con le torri e le colline sullo sfondo, gentilmente concessa da Severino Marcato fotografo di Gazzetta d’Alba e del gruppo editoriale San Paolo. Sotto barre rosa e la descrizione della tappa “Alba – Sestriere 24 ottobre 2020”.

La proiezione luminosa sarà visibile fino a domenica 28 giugno.

Dichiara l’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi Emanuele Bolla: «In collaborazione con il Comitato di tappa, il suo presidente Giulio Abbate ed il consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero abbiamo voluto riaccendere l’entusiasmo per il Giro d’Italia ad Alba. Tra quattro mesi da piazza del Duomo partirà la tappa verso Sestriere e noi saremo in prima fila per celebrare l’entusiasmo di uno sport che saprà richiamare in città tanti tifosi e porterà le immagini delle nostre vie in tutto il mondo!».