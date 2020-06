Alba: trasporto pubblico locale, è ora possibile acquistare il biglietto tramite l’app Satispay

Grazie ad un accordo tra Bus Company, società del Consorzio Granda Bus che gestisce il trasporto pubblico locale di Alba, e Satispay è da ora possibile pagare il biglietto dell’autobus senza l’acquisto del titolo cartaceo, scaricando l’innovativa app che offrirà il proprio “borsellino elettronico” come modalità di pagamento a bordo.

Il nuovo accordo si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi avviato da Bus Company, ulteriormente implementato a seguito dell’emergenza sanitaria, per garantire un più semplice e sicuro accesso ai servizi di trasporto e abbattere l’utilizzo del contante, potenziale veicolo di contagio.

Utilizzare Satispay per acquistare il biglietto dell’autobus è molto semplice: occorrerà aprire l’app Satispay, inquadrare il QR Code presente a bordo dei mezzi, inserire l’importo corrispondente e confermare il pagamento. La ricevuta, inviata immediatamente dal sistema, dovrà essere esibita al conducente che provvederà ad emettere il titolo di viaggio richiesto.

Il servizio, oltre che sui 200 mezzi della flotta di Bus Company operativi su tutta la Provincia di Cuneo, è stato attivato anche su tre biglietterie a terra, tra cui l’Autostazione di Alba.

L’assessore alla Mobilità urbana e trasporti pubblici, Massimo Reggio: “Da tempo – dichiara – stiamo lavorando per facilitare l’uso dei mezzi pubblici, sia per i nostri cittadini, sia per i turisti. Satispay è una importante iniziativa in questa direzione, anche per incentivare i giovani a scegliere l’autobus per i loro spostamenti”.