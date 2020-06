Alba: “Storie dai balconi”, un esperimento per portare sotto casa piccoli eventi dedicati a bambini e famiglie

Il Comune di Alba, grazie alla preziosa collaborazione del sodalizio Donchisciottesiamonoi, sperimenta un nuovo modo di portare la magia dei piccoli eventi all’aperto per bambini e famiglie non solo nei loro quartieri, ma direttamente sotto i balconi delle loro case.

La data zero sarà sabato 13 giugno alle ore 16,30 in viale Masera, dove risiedono oltre 150 bambini sotto gli 11 anni. Le storie saranno ispirate ai grandi classici: “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, “Cyrano de Bergerac” di Rostand e “Il barone rampante” di Calvino. Gli appuntamenti sono gratuiti.

L’invito per i piccoli spettatori è: “Affacciatevi al balcone!”.

L’assessore alle Politiche familiari, Elisa Boschiazzo : “Come si fa a immaginare un’estate senza il fascino degli spettacoli all’aperto dedicati a famiglie e bambini? In attesa di poter completamente tornare alla normalità, anche quest’anno non mancheranno idee e proposte nel rispetto delle norme in vigore e della sicurezza pensate apposta per i nostri cittadini più piccoli”.

“Abbiamo deciso di sperimentare un modo diverso di organizzare eventi e di farlo coinvolgendo anche le aree meno centrali della città” dice l’assessore al Turismo, Eventi e Manifestazioni Emanuele Bolla.