Il Comune di Alba informa che, per lavori di riparazione della linea elettrica, è installato un impianto semaforico temporaneo in c.so Canale, nei pressi del ponte Tanaro. Il semaforo sarà in funzione lunedì 8 giugno 2020, dalle 13.30 alle 18.30. E’ previsto l’utilizzo dei movieri nelle ore di punta e nel caso di intenso traffico veicolare.