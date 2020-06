Alba: riaperto il Self Service comunale di via Liberazione

L’avvio di una graduale uscita dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ha permesso, dopo numerose settimane, la riapertura al pubblico dei locali del Self Service comunale di via Liberazione, che da mercoledì 3 giugno sono nuovamente operativi, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti dal Governo, con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00.

L’erogazione del servizio, immutato negli standard qualitativi, ha subito alcune modifiche, volte a garantirne la massima sicurezza: in particolare, gli utenti saranno accolti all’ingresso della struttura da un operatore che fornirà loro un vassoio già completo ed indicherà le distanze da tenere, segnalate anche da appositi segnali a terra, nel disporsi in fila per accedere al bancone del self service.

In sala, i tavoli sono stati distanziati, e ridotta la loro capienza mediante l’indicazione dei posti da non occupare per garantire il necessario distanziamento sociale, indicati con un bollino rosso; all’ingresso, alla cassa e presso i forni microonde sono disponibili, inoltre, gel igienizzanti per le mani.

Grazie alla favorevole conformazione del locale, è stato inoltre organizzato un agile percorso di entrata e uscita, anch’esso individuato da appositi cartelli, così da evitare assembramenti nelle ore di maggiore afflusso.

Per evitare al massimo il diffondersi del contagio, infine, la fornitura di frutta e verdura verrà effettuata direttamente dal personale di sala, su richiesta; i piatti freddi, come di consueto, saranno disponibili, già confezionati, nella vetrinetta all’ingresso. Infine, l’acqua verrà fornita in bottiglie chiuse e non più in caraffe.