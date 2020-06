Alba, il programma dell’Estate all’Arena 2020

Ripartono ad Alba gli eventi all’aperto con “Estate all’Arena”, un cartellone di appuntamenti serali che inizieranno martedì 30 giugno e si concluderanno giovedì 6 agosto 2020.

Il tradizionale calendario del cinema all’aperto all’arena “Guido Sacerdote” verrà ampliato quest’anno da un denso programma che punterà su numerose collaborazioni con belle realtà del territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi “Beppe Fenoglio”. La rassegna cinematografica è a cura del Cinecircolo Il Nucleo.

“Mi sono confrontata con le realtà culturali del nostro territorio – dichiara l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa – perché desideravo che le idee, per diventare contenuti, godessero di questo scambio con chi, anche in questo periodo così singolare, non ha rinunciato e non rinuncia a fare cultura. Il primo punto di vista condiviso è stato che la cultura non è un aspetto eventuale della nostra comunità, ma è anzi uno dei fattori dai quali traiamo l’ispirazione per ripartire. E la programmazione della nostra estate culturale vuole essere proprio questo: ricominciare insieme e sentirci parte di una collettività”.

L’apertura della rassegna è affidata a due film evento: martedì 30 giugno, Fabrizio De Andrè e PFM – il concerto ritrovato di Walter Veltroni e giovedì 2 luglio Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield. Entrambe le proiezioni saranno corredate dai preziosi interventi del fotografo Guido Harari, che proprio ad Alba ha la sua galleria, in dialogo con Alessandra Morra, curatrice del Festival InPoetica.



Fabrizio De Andrè e PFM

Fabrizio De Andrè e PFM – il concerto ritrovato parte dalla registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979, che per tanti anni si è pensata persa, per raccontare una pagina indimenticabile della storia della musica italiana, mentre Marianne & Leonard. Parole d’amore ricostruisce, grazie a immagini di repertorio, filmati d’archivio e testimonianze di amici e collaboratori, il rapporto tra il cantautore canadese Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne Ihlen.



Marianne & Leonard. Parole d’amore

Il cartellone delle proiezioni, sempre scelto con cura dal cinecircolo Il Nucleo, proseguirà poi ogni martedì e giovedì fino al 6 agosto proponendo il meglio della produzione nazionale e internazionale degli ultimi mesi. Questo il calendario: martedì 7 luglio Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, giovedì 9 luglio Jo Jo Rabbit di Taiki Waititi, martedì 21 luglio Gli anni più belli di Gabriele Muccino, giovedì 23 luglio Il traditore di Marco Bellocchio, martedì 28 luglio Parasite di Bong Joon-Jo, giovedì 30 luglio Hammamet di Gianni Amelio, martedì 4 agosto Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo e giovedì 6 agosto La belle époque di Nicolas Bedos. L’ingresso a tutti i film è sempre di 3,50 euro e in caso di maltempo, le proiezioni verranno recuperate la domenica successiva.

Una settimana speciale sarà invece quella dedicata a due grandi artisti italiani: Alberto Sordi e Federico Fellini, di cui quest’anno ricorrono per entrambi i 100 anni dalla nascita. Martedì 14 luglio verrà proiettato il film Lo sceicco bianco, che vide lavorare per la prima volta insieme il regista riminese e l’attore romano: la storia di una coppia di sposini in luna di miele nella capitale e dell’infatuazione di lei per l’attore principale del fotoromanzo “Lo sceicco bianco”. Spazio alla musica giovedì 16 e venerdì 17 luglio, in particolare giovedì 16 luglio Giuseppe Nova e Gli Archimedi saranno i protagonisti di Felliniana. Le musiche di Nino Rota per i 100 anni della nascita di Federico Fellini, un omaggio alle emozioni dei suoi capolavori più conosciuti, arricchito dal montaggio di alcune indimenticabili sequenze a cura dell’Alba Film Festival.

Venerdì 17 luglio, grazie alla collaborazione con l’associazione Alba&Jazz, a salire sul palco dell’arena sarà il noto musicista Enrico Pieranunzi con il suo trio in FelliniJazz Omaggio a Federico Fellini: i celebri brani di film come Amarcord, I Vitelloni, La Dolce Vita, La Strada… reinterpretati e riarrangiati in chiave jazz.

Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero e in caso di maltempo si svolgeranno nella Chiesa di San Domenico.

All’interno del cartellone trovano posto anche la fotografia, grazie al Gruppo Fotografico Albese e a quattro serate di video-proiezioni, corredate da musica e parole, in programma tutti i mercoledì di luglio (8 – 15 – 22 e 29); il divertimento, grazie all’associazione di volontariato Familupi’s che sabato 25 luglio presenterà la 12^ edizione di Artisti al lavoro con gli spettacoli “Dal paese dei balocchi” della compagnia Claudio e Consuelo e “Sommelier” del duo comico Freakclown; la storia del territorio grazie al regista Max Chicco e al fotografo Bruno Murialdo che mercoledì 5 agosto si racconteranno attraverso i rispettivi film, Dancing Paradiso, il ritratto di un vecchio dancing a Bastia, sulle rive del Tanaro e Il genio, un omaggio simpatico e scanzonato allo chef Cesare Giaccone, icona della cucina langarola. Anche tutti questi appuntamenti saranno ad ingresso libero.

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 30 GIUGNO, ORE 21.30

Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato di Walter Veltroni.

Introduzione e dibattito a cura del fotografo Guido Harari in dialogo con Alessandra Morra.

Ingresso 3,50 Euro

GIOVEDÌ 2 LUGLIO, ORE 21.30

Marianne & Leonard. Parole d’amore

Introduzione e dibattito a cura del fotografo Guido Harari in dialogo con Alessandra Morra.

Ingresso 3,50 Euro

MARTEDÌ 7 LUGLIO, ORE 21.45

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores.

Ingresso 3,50 Euro

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO, ORE 21.30

Martedì fotografici di mercoledì…

a cura del Gruppo Fotografico Albese

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 9 LUGLIO, ORE 21.45

Jo Jo Rabbit di Taiki Waititi

Ingresso 3,50 Euro

MARTEDÌ 14 LUGLIO, ORE 21.45

Lo sceicco bianco di Federico Fellini

Ingresso 3,50 Euro

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO, ORE 21.30

Martedì fotografici di mercoledì…

a cura del Gruppo Fotografico Albese

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 16 LUGLIO, ORE 21.00

Felliniana. Le musiche di Nino Rota per i 100 anni della nascita di Federico Fellini.

Giuseppe Nova e gli Archimedi in concerto con le proiezioni a cura dell’Alba Film Festival.

Ingresso gratuito

VENERDÌ 17 LUGLIO, ORE 21.15

Enrico Pieranunzi Trio – FelliniJazz Omaggio a Federico Fellini

a cura dell’associazione Alba&Jazz

Ingresso gratuito

MARTEDÌ 21 LUGLIO, ORE 21.45

Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Ingresso 3,50 Euro

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO, ORE 21.30

Martedì fotografici di mercoledì…

A cura del Gruppo Fotografico Albese in collaborazione con il Circolo Imago di Savigliano

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 23 LUGLIO, ORE 21.45

Il traditore di Marco Bellocchio

Ingresso 3,50 Euro

SABATO 25 LUGLIO, ORE 21.00

Artisti al Lavoro XXII edizione – a cura dell’ass. Familupi’s

Spettacoli di teatro di strada con Familupi’s, compagnia Claudio e Consuelo, compagnia Freakclown.

Ingresso gratuito

MARTEDÌ 28 LUGLIO, ORE 21.45

Parasite di Bong Joon – ho

Ingresso 3,50 Euro

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO, ORE 21.30

Martedì fotografici di mercoledì…

a cura del Gruppo Fotografico Albese

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 30 LUGLIO, ORE 21.45

Hammamet di Gianni Amelio

Ingresso 3,50 Euro

MARTEDÌ 4 AGOSTO, ORE 21.45

Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Ingresso 3,50 Euro

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO, ORE 21.30

Quando il cinema racconta: le storie di Paola e Cesare.

Con il regista Max Chicco e il fotografo Bruno Murialdo.

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 6 AGOSTO, ore 21.45

La belle époque di Nicolas Bedos

Ingresso 3,50 Euro