Alba: firmata con il Capo della Polizia Franco Gabrielli la convezione per aprire in città uno sportello avanzato di Polizia amministrativa

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, presso la Sala del Consiglio comunale “Teodoro Bubbio”, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, e il sindaco di Alba Carlo Bo hanno siglato la Convenzione per l’apertura di uno Sportello avanzato di Polizia amministrativa in città che si occuperà di passaporti, licenze e altri documenti.

Da tempo le amministrazioni locali dell’albese chiedevano un punto di contatto e prossimità dell’area all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza; con la disponibilità del Comune di Alba a farsi carico delle spese attinenti i locali, l’accordo è divenuto realtà. Il Comune metterà a disposizione uno spazio idoneo, mentre la Questura di Cuneo vi dislocherà il personale necessario.

A fare gli onori di casa il primo cittadino Carlo Bo: “Una giornata importante – ha esordito –. Lo sportello aprirà entro fine settembre all’interno del Municipio e sarà a disposizione dei cittadini almeno due giorni alla settimana. Il Comune di Alba ha inoltre deciso di aderire al “progetto camper” della Polizia di Stato. Insieme ad Aca e Banca d’Alba doneremo il mezzo che avrà principalmente due funzioni, una di controllo del territorio cittadino e l’altra sociale attraverso una campagna di sensibilizzazione contro la violenza. La collaborazione con il Questore di Cuneo è ottima e questo è un punto di partenza non certamente di arrivo. Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le forze dell’ordine”.

Il Questore di Cuneo Emanuele Ricifari conferma: “E’ la prima tappa di una presenza significativa in un contesto trainante per la Provincia e l’economia nazionale. Non riguarderà però solo Alba, a cui va il nostro ringraziamento, ma tutti i comuni del circondario, una zona ampia e molto popolosa. I residenti non saranno più costretti a raggiungere Bra e Cuneo per fare passaporti, licenze e altri documenti. La presenza del camper inoltre ci permetterà di essere veramente tra la gente e nelle tantissime manifestazioni pubbliche locali”.

“Quando sono le comunità a manifestare la volontà di avere nei loro comuni la presenza delle forze di polizia è un bel segnale di ricerca della legalità, base fondamentale per un vivere quotidiano sereno – ha dichiarato il Capo della Polizia Franco Gabrielli -. Oggi il sistema della pubblica sicurezza, sempre più integrato e partecipato, riafferma la sua presenza sul territorio con l’unico obiettivo di fornire un servizio ai cittadini. Il sogno è che questi argomenti vengano vissuti sempre più come un bene comune”.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone: “Il nostro territorio in passato ha pagato con un prezzo molto alto le riorganizzazioni e la razionalizzazione dei servizi basate esclusivamente su dati numerici. Questo nuovo sportello non sarà solo una presenza simbolica, ma un servizio importante che eviterà a molti cittadini di dover percorrere 60-70 chilometri per fare un documento. Non a caso si è scelto di mantenere due presidi geograficamente strategici a Ceva e Alba”.