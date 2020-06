Alba: Confartigianato Cuneo festeggia i 75 anni dalla sua fondazione

Nella mattinata di oggi, una delegazione di Confartigianato Cuneo ha consegnato al Sindaco di Alba la bandiera che resterà in città per una settimana per festeggiare il 75° anniversario della fondazione dell’associazione che cade proprio oggi.

Alla cerimonia erano presenti la Vicepresidente Provinciale Daniela Balestra con il Vicepresidente di zona Claudio Piazza e con Daniele Casetta, Vicepresidente nazionale Dei Giovani Imprenditori.

“Settantacinque anni sono un anniversario importante – commenta il sindaco di Alba Carlo Bo – e oggi celebriamo il grande passato di un settore economico essenziale nella crescita di Alba e della Provincia tutta. Ma, ancor più nella situazione di oggi, le imprese artigiane sono anche il nostro futuro perché da sempre sanno accettare la sfida di rimboccarsi le maniche e lavorare ogni giorni per costruire qualcosa di nuovo.”