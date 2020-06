Alba: al via le attività estive per bambini e ragazzi: iscrizioni il 12-13-15 giugno

Il Comune di Alba con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove le attività estive per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

Le attività di “Estate Insieme ad Alba” si terranno dal 22 giugno al 31 luglio 2020, divisi su tre turni, di due settimane ciascuno e saranno differenziate per fascie di età e organizzate in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione ed igiene dettate dalle normative nazionali e regionali.

Il primo turno sarà da lunedì 22 giugno fino a venerdì 3 luglio; il secondo turno sarà da lunedì 6 luglio a venerdì 17 luglio; il terzo turno sarà da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio 2020.

Orario delle attività: dalle 8.30 alle 17.00.

La tariffa per ogni turno (pasto escluso) è la seguente:

· 100 euro per un figlio;

· 150 euro per due figli;

· 200 euro per tre figli.

Verrà data priorità ai nuclei dove entrambi i genitori lavorano ed ai nuclei monoparentali con il genitore impegnato in attività lavorativa.

Per quanto riguarda il tipo di attività, almeno tre mezze giornate saranno dedicate al supporto compiti o ad attività culturali ed almeno altre tre mezze giornate saranno incentrate sulle attività ludico- ricreative e/o sportive.

«L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo – si è impegnata fortemente per favorire quest’anno attività educative e ludico ricreative sicure per bambini e adolescenti. Si tratta di iniziative particolarmente importanti soprattutto in questo periodo, dopo un lungo lockdown che ha impedito alle nostre giovani generazioni l’accesso alla socializzazione per tanti mesi. Contemporaneamente desideriamo sostenere le numerose famiglie che hanno bisogno di riprendere l’attività lavorativa ed hanno la necessità di avere supporto nell’assistenza ai propri figli».

Le iscrizioni sono possibili il 12-13-15 giugno, dalle 14.00 alle 18.00 presso i seguenti centri:

G.S.S. Cassiano – turni 1-2-3

Centro Oratorio San Cassiano – Via Pieroni, 1

e-mail: estateragazzisanca@gmail.com

tel. 328 9099546

Iscrizioni: Campo sportivo parrocchiale

Comitato Piazza San Paolo – turni 1-2-3

Centro Pavolley – Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 24

e-mail: campdista@gmail.com

tel. 348 2244973

Iscrizioni: La Pajassa – via Liberazione, 9/a

Cooperativa “Il Pianeta”

Centro Giovani H- Zone – turni 1-2-3

Piazzale Beausoleil, 1

Centro Campo di Atletica “Augusto Manzo” – turni 1-2-3

Località San Cassiano

e-mail: coop.pianeta@libero.it

tel. 339 3461691

Iscrizioni: Impianto Sportivo “Augusto Manzo” (ingresso stadio)

Centro Mussotto – turni 1-2-3

Scuola dell’Infanzia Mussotto – Via Cesare Delpiano, 5

e-mail: cammussotto@tiscali.it

Iscrizioni: Parrocchia Mussotto

Casa della Giovane – turni 1-2-3

Centro Casa della Giovane – via Senatore Como, 3

e-mail: er2020cdgiovane@libero.it

tel. 371 4598546

Iscrizione: Casa della Giovane

Casa Maria Ausiliatrice – turni 1-2-3

Centro Casa Maria Ausiliatrice – corso Langhe, 77

e-mail:terpas10@libero.it

tel. 338 1166344

Iscrizioni: Casa Maria Ausiliatrice

Turismo in Langa / Pons – turni 1-2

Centro Pons – Scuola dell’Infanzia Pollicino – via Rio Misureto, 19

e-mail: associazionepons@gmail.com

tel. 339 5633643

Iscrizioni: sede Pons – via dei partigiani, 4

Associazione “Noi Moretta” – turno 3

Centro Oratorio Moretta – corso Langhe, 106

e-mail: oratorio.moretta@gmail.com

tel.0173 440340

Iscrizioni: Parrocchia Moretta

Cooperativa Alice – turni 1-2-3

Centro Oratorio “Cristo Re” – piazza Cristo Re, 4

e-mail: albacristore@gmail.com

tel. 340 7306578

Iscrizioni: Oratorio Cristo Re