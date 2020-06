Coronavirus, aggiornamento sulla situazione a Rocchetta Tanaro

Il Comune di Rocchetta Tanaro informa sulla situazione contagi nel paese che ha visto, nel clou dell’epidemia, la Casa di Riposo al centro di una situazione delicata.

Superata la fase critica, attualmente, in base ai dati forniti dall’A.S.L. AT circa l’andamento del contagio da COVID-19, al 19 giugno, i soggetti positivi residenti in Rocchetta Tanaro sono 3, di cui uno è in isolamento domiciliare presso una struttura sanitaria esterna al territorio comunale.

Nonostante il numero dei contagi sia diffusamente in calo, l’Amministrazione Comunale invita tutta la popolazione a mantenere un comportamento prudente e ricorda che l’uso della mascherina è tuttora obbligatorio all’interno dei luoghi pubblici ed anche all’esterno qualora non possa essere garantita una adeguata distanza interpersonale.