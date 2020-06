Ad Asti torna la magia delle figurine con una giornata di scambio “estivo”

Torna il massimo campionato di calcio professionistico… e torna la magia delle figurine ad Asti.

È previsto infatti per sabato 4 Luglio, dalle ore 9 alle ore 19, l’appuntamento con la festa degli amici delle figurine nel nuovo McDonald’s di Corso Torino ad Asti. (di fronte all’uscita A21 Asti Ovest)

L’evento che vede riuniti giovani collezionisti, e non, accompagnati dalle proprie famiglie per lo Scambio di Figurine di varie collezioni, in principale Calciatori Panini 19/20, Fifa 2020, Adrenalyn 19/20, poi faremo un salto nelfFuturo con la nuova collezione Panini EURO 2020, sia figurine che adrenalyn, un Campionato Europeo virtuale magicamente interpretato, per ora dalle nostre amate “Figu”.

Centinaia di omaggi per tutti.

Saranno rispettate tutte le normative antiCovid-19, dalla distanza di sicurezza e tutto il resto, con l’obbligo mascherina e guanti.

Le procedure per lo scambio verranno spiegate al momento dell’arrivo.

PRENOTAZIONE per lo scambio tramite Facebook “Giornate delle figurine” messaggio o al momento dell’arrivo per evitare assembramenti. Per info 3334012794.

L’evento è organizzato dal CSI di Asti/Giornate delle figurine con la collaborazione di Panini Modena e McDonald’s.