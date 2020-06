Nella mattinata di oggi, martedì 2 giugno, anche ad Asti si è tenuto il flash mob della Lega, in Piazza Libertà.

Il breve flash mob ha seguito rigorosamente le regole del distanziamento sociale, con un numero di partecipanti ‘contingentato’, dotati di mascherine e di cartelli per lanciare un messaggio forte e chiaro contro il Governo: “Adesso basta!”.

di 18 Galleria fotografica Flash mob Lega Asti 2 giugno 2020









In prima fila in piazza Libertà, ad Asti, l’onorevole Andrea Giaccone, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e il presidente della provincia di Asti Paolo Lanfranco, oltre a diversi amministratori locali e cittadini da diverse parti della provincia per manifestare il proprio dissenso.

“Si tratta di una manifestazione per sollecitare il Governo a dare risposte concrete verso imprenditori e professionisti che non hanno ottenuto ancora quanto promesso dal Governo che ha messo su una macchina burocratica troppo complicata per far fronte all’emergenza economica attuale.” – commenta l’iniziativa ad ATnews l’onorevole Giaccone.

“Il tempo è scaduto ed è l’ora dei fatti anche per il Governo, così come ha fatto la Regione Piemonte che ha trasformato le promesse in fatti concreti. In Piemonte abbiamo fatto bene e subito non come il Governo che sta dimenticando i più piccoli, aiutando solo i grandi. Abbiamo bisogno di risposte oggi, il Governo si dimostra incapace di dare queste risposte.” – dichiara Fabio Carosso che aggiunge un’iniziativa molto importante da parte della Regione. – “Domani come Regione Piemonte andremo a visitare l’INPS con un assessore fisso sempre presente fino a quando non saranno pagate tutte le casse integrazioni. Non vogliamo più essere accusati di mancanze di cui non abbiamo colpa, colpa che è evidentemente del Governo.”