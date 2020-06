Piazza Statuto ad Asti ha ospitato questa mattina, 2 giugno, il flash mob organizzato dal Coordinamento Asti Est dal titolo “Cittadini e cittadine per un’altra normalità”.

Sette i punti in cui gli organizzatori hanno sintetizzato l’orientamento di azione/riflessione:

1. Difesa sanità pubblica territoriale.

2. Riconversione ecologica dell’economia.

3. Moratoria sfratti per morosità incolpevole (diritto alla casa).

4. Reddito per chi è escluso/a dal lavoro.

5. Stop alle spese militari.

6. Finanziamenti per welfare locale.

7. Diritto alla scuola pubblica.