Ad Asti e provincia una giornata di mobilitazione dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche e aziendali

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto delle organizzazione territoriali di Asti di Filcams, Fisascat, Uiltucs e Uiltrasporti.

Giornata di mobilitazione della provincia di Asti proclamata dalle organizzazioni sindacali nazionali: Filcams, Fisascat, Uiltucs e Uiltrasporti.

A sostegno delle motivazioni e degli obbiettivi esplicitati dettagliatamente dal volantino nazionale già noto e diffuso tra le lavoratrici e lavoratori dei due settori, filcams, fisascat, uiltucs e del territorio astigiano hanno organizzato una Manifestazione a Asti in P.zza Alfieri davanti la Prefettura dalle ore 10,00 alle ore 12,00 mercoledì 24 giugno.

Nell’occasione una delegazione sarà ricevuta dal Prefetto al quale saranno rappresentati i disagi, i problemi vissuti dalle lavoratrici e dai lavoratori e le proposte sindacali per la loro soluzione, affinché li riporti all’attenzione del governo e dei ministri competenti.

Coloro che intendono partecipare dovranno contattare i propri rappresentanti sindacali, affinchè sia rispettato il numero dei partecipanti autorizzato dalla questura in considerazione delle limitazioni imposte dai provvedimenti per il contenimento del contagio da covid-19.